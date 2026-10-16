Cumhuriyet'in 103. yılında İzmir'de Türk bayrağı için ilk ilmeği Vali Elban attı

İZMİR'de Cumhuriyetin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda kurulan dokuma tezgahında Türk Bayrağı için ilk ilmek İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından atıldı.

İzmir Valiliği, Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla Konak Atatürk Meydanı'nda 29 Ekim'e kadar sürecek etkinlikler bugün itibariyle başladı. Bugün Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Türk bayrağı dokuma etkinliğine İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katıldı. İzmirlileri bir araya getiren etkinliğe Türk bayrağı dokuma tezgahında ilk ilmeğini ise Vali Elban tarafından attı. Ardından Yahşi de ilmek atarak devam etti.

'ÇOK YÖNLÜ ETKİNLİKLERLE KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünü kutlamalarına ilişkin açıklamada bulunan Yahşi, "İzmir'de Cumhuriyet kutlamaları bugün itibariyle başlamış bulunmakta. İlk programımızı, Konak Meydanı'nda başlattık. Bunun dışında bütün okullarımızda, 850 bin öğrencimizle, 60 bin öğretmenimizle, Valiliğimizin uhdesinde cumhuriyet kutlamalarını devam ettireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bize armağan edilen bu ülkenin, cumhuriyetin sahibi olarak devam ettirecek çocuklarımıza bu bilinci, iradeyi aşılayacak bir eğitim politikayı ortaya koyuyoruz. Bu anlamda da tüm okullarımızda, 30 ilçemizde, Valiliğimizin himayelerinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak cumhuriyet kutlamalarını 7'den 70'e hep birlikte çok yönlü etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı