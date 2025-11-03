Cumhuriyet'in 102. Yılında Zonguldak'ta Panel Düzenlendi

(ZONGULDAK) - Kemalist Aydınlanma Derneği, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde Çağdaş Gazeteciler Derneği iş birliğiyle Zonguldak'ta " Türkiye Cumhuriyeti : Dünü/Bugünü/"Yarını" başlıklı bir panel düzenledi. Panelin moderatörlüğünü Dernek Başkanı Kemal Anadol üstlenirken, panelde konuşmacı olarak Eski Devlet Bakanı Önay Alpago, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Prof. Dr. Nur Serter yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını Kemalist Aydınlanma Derneği Basın Sözcüsü Buket Müftüoğlu yaptı. Müftüoğlu, 9 Eylül 2023'te "9 Eylül Platformu" olarak yola çıktıklarını ve yaklaşık bir yıl sonra dernekleşerek çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

"Türkiye'nin kurucu değerleri sahipsiz bırakıldı"

Türkiye'de birçok derneğin iktidarın gücünü arkasına alarak laik ve bilimsel düşünce karşıtı eylem ve söylemleri yaygınlaştırmaya çalıştığını ifade eden Müftüoğlu, buna karşın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinin sahipsiz bırakıldığını söyledi. Müftüoğlu, ayrıca hem kendisinin hem Kemalist Aydınlanma Derneği Başkanı Kemal Anadol'un hem de Eski Devlet Bakanı Önay Alpago'nun Zonguldaklı olması dolayısıyla düzenledikleri panelin kendileri için özel bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

Müftüoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ü yapay söylemlerle kullanmaya çalışanlara 'dur' demek, gerçekleri toplumla paylaşarak güçlü bir sivil toplum hareketi ortaya koymak hepimizin ulusal borcudur. Kemalist modeli topluma ayrıntılarıyla tanıtmak ve toplumu yeniden Kemalist Aydınlanma ile buluşturmak biz Kemalistlerin görevidir" dedi.

Panelin moderatörlüğünü CHP Eski Grup Başkanvekili ve Kemalist Aydınlanma Derneği Başkanı Kemal Anadol üstlendi.

Eski Devlet Bakanı Önay Alpago, Cumhuriyet Devrimi'ne giden süreci tarihsel örneklerle açıklayarak, Cumhuriyet rejiminin Anadolu insanı için nasıl bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise "Cumhuriyet ve Basın" başlığında konuştu. Alpago ve Durmuş'tan sonra son olarak Prof. Dr. Nur Serter söz aldı.

"Cumhuriyet, aydınlanmaya giden yolu açtı"

Prof. Dr. Nur Serter, Cumhuriyet'in Türk ulusu için sadece bir yönetim biçimi olmaktan öte, bir devrin kapanması ve Aydınlanmaya giden yolun açılması anlamına geldiğini belirtti. Cumhuriyet'in Anadolu'da yaşayanlar için insanlık onuruna kavuşmak demek olduğunu vurgulayan Serter, "Bu nedenle bizler, bu ülkenin Cumhuriyetçileri, Kemalistleri; Cumhuriyete sahip çıkarken sadece sandığa ve Meclisle meşruiyet kazandırılmış bir yönetim biçimine sahip çıkmakla yetinmiyor, Cumhuriyetin tüm kazanımlarını ve aydınlanma devrimini de kapsayan Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanın kararlılığını ifade ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in neo-liberalizm, terör örgütleri ve AKP'nin örtülü mesajlarıyla tehdit edildiğini öne süren Serter, CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin de "CHP'yi imha etmek için yola çıkanlar, acı bir hezimete doğru yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.