Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılında Zonguldak'ta Panel Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemalist Aydınlanma Derneği, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde Zonguldak'ta "Türkiye Cumhuriyeti: Dünü/Bugünü/Yarını" başlıklı bir panel düzenledi. Panelde konuşmacılar, Cumhuriyet'in anlamı ve önemi üzerine görüşlerini paylaştı.

(ZONGULDAK) - Kemalist Aydınlanma Derneği, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde Çağdaş Gazeteciler Derneği iş birliğiyle Zonguldak'ta " Türkiye Cumhuriyeti : Dünü/Bugünü/"Yarını" başlıklı bir panel düzenledi. Panelin moderatörlüğünü Dernek Başkanı Kemal Anadol üstlenirken, panelde konuşmacı olarak Eski Devlet Bakanı Önay Alpago, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Prof. Dr. Nur Serter yer aldı.

Kemalist Aydınlanma Derneği, Cumhuriyet'in 102'nci yılını Zonguldak'ta Çağdaş Gazeteciler Derneği ile ortaklaşa düzenlediği " Türkiye Cumhuriyeti : Dünü/Bugünü/Yarını" başlıklı panelle kutladı.

Panelin açılış konuşmasını Kemalist Aydınlanma Derneği Basın Sözcüsü Buket Müftüoğlu yaptı. Müftüoğlu, 9 Eylül 2023'te "9 Eylül Platformu" olarak yola çıktıklarını ve yaklaşık bir yıl sonra dernekleşerek çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

"Türkiye'nin kurucu değerleri sahipsiz bırakıldı"

Türkiye'de birçok derneğin iktidarın gücünü arkasına alarak laik ve bilimsel düşünce karşıtı eylem ve söylemleri yaygınlaştırmaya çalıştığını ifade eden Müftüoğlu, buna karşın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinin sahipsiz bırakıldığını söyledi. Müftüoğlu, ayrıca hem kendisinin hem Kemalist Aydınlanma Derneği Başkanı Kemal Anadol'un hem de Eski Devlet Bakanı Önay Alpago'nun Zonguldaklı olması dolayısıyla düzenledikleri panelin kendileri için özel bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

Müftüoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ü yapay söylemlerle kullanmaya çalışanlara 'dur' demek, gerçekleri toplumla paylaşarak güçlü bir sivil toplum hareketi ortaya koymak hepimizin ulusal borcudur. Kemalist modeli topluma ayrıntılarıyla tanıtmak ve toplumu yeniden Kemalist Aydınlanma ile buluşturmak biz Kemalistlerin görevidir" dedi.

Panelin moderatörlüğünü CHP Eski Grup Başkanvekili ve Kemalist Aydınlanma Derneği Başkanı Kemal Anadol üstlendi.

Eski Devlet Bakanı Önay Alpago, Cumhuriyet Devrimi'ne giden süreci tarihsel örneklerle açıklayarak, Cumhuriyet rejiminin Anadolu insanı için nasıl bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise "Cumhuriyet ve Basın" başlığında konuştu. Alpago ve Durmuş'tan sonra son olarak Prof. Dr. Nur Serter söz aldı.

"Cumhuriyet, aydınlanmaya giden yolu açtı"

Prof. Dr. Nur Serter, Cumhuriyet'in Türk ulusu için sadece bir yönetim biçimi olmaktan öte, bir devrin kapanması ve Aydınlanmaya giden yolun açılması anlamına geldiğini belirtti. Cumhuriyet'in Anadolu'da yaşayanlar için insanlık onuruna kavuşmak demek olduğunu vurgulayan Serter, "Bu nedenle bizler, bu ülkenin Cumhuriyetçileri, Kemalistleri; Cumhuriyete sahip çıkarken sadece sandığa ve Meclisle meşruiyet kazandırılmış bir yönetim biçimine sahip çıkmakla yetinmiyor, Cumhuriyetin tüm kazanımlarını ve aydınlanma devrimini de kapsayan Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanın kararlılığını ifade ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in neo-liberalizm, terör örgütleri ve AKP'nin örtülü mesajlarıyla tehdit edildiğini öne süren Serter, CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin de "CHP'yi imha etmek için yola çıkanlar, acı bir hezimete doğru yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.