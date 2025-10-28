Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılında Su Altında Atatürk Portreleri Boyandı

Emekli koramiral Ekmel Totrakan, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Çeşme'de su altında Atatürk portreleri boyadı. Özel ekipman ve boyalar kullanarak gerçekleştirdiği bu etkinlikte, su altında resim yapmanın zorluklarını da anlattı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla su altında özel ekipmanlarla Atatürk portreleri boyandı.

Emekli koramiral ressam Ekmel Totrakan, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında dalış eğitmenleri Erdinç Ergün, Murat Kulakaç, Öztan Sönmez ve su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile dalış yaptı.

Ressam Mustafa Ali Kasap'ın çizdiği 3 Atatürk portresini de yanına alan Totrakan, su altında spatula ve suda dağılmayan, deniz ekosistemine zarar vermeyen özel boyalarla portreleri renklendirdi.

Totrakan'ın, su altında boyadığı Atatürk portreleri ve diğer eserleriyle sergi açmayı planladığı öğrenildi.

"Zoru başarmaktan mutluyum"

Ekmel Totrakan su altında boyama için fırça yerine spatula kullandığını anlatarak, "Su altında resim yapmak kolay değil ancak zoru başarmaktan mutluyum." dedi.

Su altındaki çalışmayı görüntüleyen Tahsin Ceylan ise su altında resim yapmanın çok iyi bir dalgıç olmanın yanı sıra çok iyi meziyetler gerektirdiğini söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 yıl önce de Totrakan'ın böyle bir etkinlik yaptığını dile getiren Ceylan, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla üç güzel portrenin ortaya çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
