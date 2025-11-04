Cumhuriyet'in 102. Yılı ve Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 5. Yılı Kutlandı
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı ile 5. yıl dönümünü kutladı. Programda Giresun Üniversitesi Rektörü ve sağlık müdürü gibi önemli isimler yer aldı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 5. yıl dönümü kutlandı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kutlama programına Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Sağlık Müdürümü İskender Aksoy, Tıp Fakültesi Dekanı Erdal Ağar, Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak ile hastane personeli katıldı.
Çıtlak, hastanenin bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel