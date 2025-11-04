Cumhuriyet'in 102. Yılı ve Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 5. Yılı Kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 5. yıl dönümü kutlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kutlama programına Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Sağlık Müdürümü İskender Aksoy, Tıp Fakültesi Dekanı Erdal Ağar, Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak ile hastane personeli katıldı.

Çıtlak, hastanenin bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olduğunu belirtti.