Cumhuriyet'in 102. Yılı Kumluca'da Zeybeklerle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında Kumluca'da "Cumhuriyet'in Zeybekleri" etkinliği düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği grubu ile Avşar Kültür Sanat işbirliğinde gerçekleştirilen program, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlikte milli mücadelenin ruhunu yansıtan halk oyunları sahnelendi.

Geceye Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Avcıoğlu, zeybeğin milli mücadelenin sembollerinden biri olduğunu belirterek, bu kültürün yaşatılması ve bugünlere taşınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeybeğin Cumhuriyet'in ruhu olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Zeybek yalnızca bir halk oyunu değil, Anadolu insanının direncinin ve özgürlük tutkusunun ifadesidir. Zeybek, Cumhuriyet'in ruhudur. Cumhuriyet'in kendisidir." dedi.

Gecede, Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği grubu ve Avşar Kültür Sanat ekibi, Türk Halk Müziği ezgileri eşliğinde zeybeklerle Cumhuriyet'in destanını anlattı.