Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Samsun'da Karma Sergi Açıldı

Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Samsun'da Karma Sergi Açıldı
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'da '100+2 Şehirlerarası Karma Sergi' açıldı. 550 sanatçının eserlerinin sergilendiği etkinlikte, milli birlik ve beraberliğin sanatsal dille anlatılması amaçlanıyor. Sergi, 4 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Samsun'da, "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi" açıldı.

Küratörlüğünü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ruhi Konak'ın üstlendiği "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi Projesi"nde Ankara, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Düzce, Eskişehir, İzmir, Kars, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Samsun, Sakarya, Tokat, Trabzon ve Van'da eş zamanlı olarak toplam 550 sanatçının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sergi Salonu'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı ve resim öğretmeni Derya Şahin'in koordinesinde düzenlenen sergi ile milli birlik ve beraberliğin öneminin sanatsal dille anlatılması amaçlanıyor.

Doç. Dr. Balcı, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı münasebetiyle sergi düzenlediklerini söyledi.

Sergide 25 sanatçının 60'a yakın eserinin bulunduğunu belirten Balcı, "Geleneksel sanat eserlerinden baskı resim çalışmalarına, akrilik ya da yağlı boya çalışmalardan heykel ve seramik ürünlere kadar sanat eserlerini görebilirsiniz. Sergi 4 Kasım'a kadar gezilebilecek." dedi.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Kaplan, Yalı Kütüphanesi'ne ders çalışmaya geldiklerini, bu sırada sergiyi de gezmek istediklerini belirterek, eserleri çok beğendiklerini ifade etti.

Kaplan, tüm öğrencilere sergiyi gezmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
