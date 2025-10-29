Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Batman'da Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Batman'da Cumhuriyetin 102. yılı, tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Vali Canalp'ın katıldığı programda folklor gösterileri ve geçit töreni gerçekleştirildi.

BATMAN'da Cumhuriyet'in 102'nci yılı, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Canalp ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Koç, halkın ve askeri birliklerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Canalp, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinliklerde öğrenciler tarafından folklor gösterileri sahnelendi, karate ve judo branşlarında gösteriler yapıldı. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti. Tören, askeri birlikler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
