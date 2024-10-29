Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Gazete ve Fotoğraf Sergisi Açıldı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

AGC ve Nirvana Hotels işbirliğiyle Nirvana Cosmopolitan Hotel'de açılan sergide, geçmişten bugüne gazete sayfaları ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından fotoğraf kareleri yer aldı.

Sergiye davetliler kadar turistler de ilgi gösterdi.

AGC Başkanı İdris Taş, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türk basınının, Cumhuriyet döneminde haber verme, bilgilendirici ve kamuoyu oluşturma özelliğiyle birlikte Milli Mücadele'nin başlangıcında ve Cumhuriyet'in kuruluşunda büyük rol oynadığını belirten Taş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk basınının Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında halkımızı örgütlemede büyük bir özverisi vardır. Sonrasında Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında da her zaman Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmıştır. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gazete manşetleri, fotoğraflar, farklı bir sevgiyle karşınızdayız. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, basının asli görevlerinden birisidir. Bu duruşumuz sonsuza dek değişmeyecektir." dedi.

İlk kez böyle bir sergi açtıklarını söyleyen Taş, bundan sonra her yıl 28 ya da 29 Ekim'de bu sergiyi açacaklarını kaydetti.

Açılışa, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar ile Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ile AGC yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.