Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Malatya'da Konser Düzenlendi

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet konseri verildi.

Malatya Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen konserde Şarkıcı Sinan Akçıl, sevenleriyle buluştu.

Konserde Akçıl, sevilen şarkılarını sahnede seslendirdi.