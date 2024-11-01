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Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Malatya'da Konser Düzenlendi

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Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen konserde Şarkıcı Sinan Akçıl, hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet konseri verildi.

Malatya Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen konserde Şarkıcı Sinan Akçıl, sevenleriyle buluştu.

Konserde Akçıl, sevilen şarkılarını sahnede seslendirdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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