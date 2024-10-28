Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Taksim'de Kutlandı

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca da anıta çelenk konuldu.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve bir grup avukat da İstiklal Caddesi'ndeki baro binasından yürüyerek tören alanına geldi.

Kaboğlu ve avukatların Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktığı törene, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile gaziler de katıldı.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüz yılını tamamladığını anımsatan İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon yurttaşımızındır. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, gençliğe emanet edilmiş bir kavramdır. İkinci yüzyılının ilk Cumhuriyet kutlamasında her birimize çok özel sorumluluklar düşmektedir." ifadelerini kullandı.