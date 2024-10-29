Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yılı Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yılı Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adıyaman'da fener alayı ve konser etkinliği yapılırken, Malatya'da resepsiyon organize edildi. Kahramanmaraş'ta ise Türk bayraklarıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle, Demokrasi Parkı'na yürüdü.

Adıyaman motosiklet grubu da yürüyüşe motosikletleriyle eşlik etti.

Fener alayına, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Oğuz Aksaç'ın konseriyle devam etti.

Malatya

Malatya'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda resepsiyon verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet'in birinci yüzyılının tamamlandığını, ikinci yüzyılın çok daha iyi inşa edileceğini belirtti.

Yavuz, bu ülkede olan her başarıyı alkışlayarak desteklediklerini söyledi.

Konuşmasının ardından Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile pasta kesti.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı.

Türkoğlu ilçesinde Kaymakamlığın organizasyonuyla düzenlenen fener alayı için çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla hükmet konağı önünde toplandı.

Millet Meydanı'na kadar yürünmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılara çorba ikram edildi.

Etkinliğe, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Kahramanmaraş Kültür Sanat Etkinlikler Politika Malatya Kültür Güncel Yaşam

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.