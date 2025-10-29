Cumhuriyet Bayramı'nda Zafer Genç Akademi Açıldı

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayı öncesinde Zafer Genç Akademi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bizler; Atatürk'ün emanetini koruyacak, yaşatacak ve aydınlık geleceğe taşıyacağız. Karanlığa bir gün bile boyun eğmeden, Cumhuriyet'in ışığında yürümeye devam edeceğiz" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Zafer Genç Akademi'nin açılışı ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından gerçekleştirildi. Yavaş, açılış öncesinde yaptığı konuşmasında, "Tarihin derinliklerinden yükselen Türk milletinin destansı yürüyüşü, Ankara'nın bağrında yanan bağımsızlık ateşiyle ilmek ilmek dokunmuş ve Cumhuriyet'le taçlanmıştır. 29 Ekim, yalnızca bir tarih değildir. Bu topraklarda yakılan özgürlük ateşinin, tüm dünyaya yayıldığı gündür. Gençler; sizler, bu topraklara ekilen Cumhuriyet tohumlarısınız. Yürüyün; biz yanınızdayız. Umut edin, üretin, gerçekleştirin; çünkü biz Türk gençliğine sonuna kadar güveniyoruz. İşte bu inançla, bugün sizler için bir gençlik merkezini daha hayata geçiriyoruz; Zafer Genç Akademi. Batıkent, Sıhhıye, Çayyolu, Bahçelievler, Ulus ve son olarak da bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Zafer Genç Akademi ile birlikte artık altı Genç Akademi Merkezimiz gençlerimize hizmet veriyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız kapsamında hizmete açtığımız bu merkez, Başkentli gençlerin eğitim, üretim ve sosyalleşme merkezi olacak. Toplam 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olan akademimizde; sessiz çalışma odaları, toplantı alanları, bilgisayar salonları ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alıyor. Aynı anda 500 gencimize hizmet verebilecek bu merkez, engelli erişimine uygun altyapısıyla da dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla 53 bin öğrencimizin üye olduğu, her ay ortalama 30 bin öğrencimizin faydalandığı gençlik merkezlerimiz, sadece birer çalışma alanı değil; dayanışmanın, üretimin ve umut dolu geleceğin merkezleri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET DEMEK; ÖĞRENMEK, ÜRETMEK, PAYLAŞMAK DEMEKTİR'

Yavaş, bugün açılışı yapılan merkezin bulunduğu Zafer Meydanı'nın Cumhuriyet'in kalbi olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında modern başkent hayalinin sembolü olarak tasarlanmıştır. Bugün biz; sadece geçmişi onarmıyor, yeniden anlamlandırıyoruz. Emin Onat'ın hayata geçirdiği özgün yapıyı koruyarak, onu öğrenci ve kültür merkezine dönüştürüyoruz. Çünkü Cumhuriyet demek; öğrenmek, üretmek, paylaşmak demektir. Türkiye'nin hükümet şekli Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu cümleyi anlamıyorlar. Bir devletin milleti olmaz gibi saçma sapan tartışmalara giriyorlar. Dili Türkçedir; bayrağı al bayraktır; milli marşı İstiklal Marşı'dır; başkenti Ankara'dır. Bizler; Atatürk'ün emanetini koruyacak, yaşatacak ve aydınlık geleceğe taşıyacağız. Karanlığa bir gün bile boyun eğmeden, Cumhuriyet'in ışığında yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti; bağımsızlık tutkusudur. Türkiye Cumhuriyeti; gelecek umududur. ve biz, bu umudu milletimizin gücü, gençliğimizin enerjisi ve Atatürk'ün vizyonuyla sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

Açılışın ardından vatandaşlar, Mareşal Atatürk Anıtı'ndan Birinci Meclis'e kadar yürüdü. Fener alayına Mansur Yavaş da katıldı. Yürüyüş boyunca bando ekibi ve seğmenlerin gösterileri renkli görüntüler oluşturdu. Binlerce Ankaralı, meşalelerle Ulus Meydanı'na ulaştı. Etkinlik, Ankaralıların yoğun ilgisiyle coşkulu bir şekilde tamamlandı.