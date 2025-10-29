Cumhuriyet Bayramı'nda TCSG 105 Gemisi Ziyarete Açıldı
Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG 105 botu, Kaleiçi Yat Limanı'nda ziyarete açıldı. Kent sakinleri ve turistler, botu ziyaret ederek deniz güvenliği hakkında bilgi aldı.
Botta görev yapan personeller, vatandaşlara deniz güvenliği hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı.
Ziyaretçiler, botun açık kısımlarını görme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel