Cumhuriyet Bayramı'nda Milletvekili Gider'den Anlamlı Mesaj

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını vurguladı. Gider, cumhuriyetin geçmişten geleceğe uzanan bir emanet değil, yaşayan bir iddia olduğunu belirtti ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha büyük hedeflere yürüyeceklerini ifade etti.

Bu topraklarda, bir asır önce atılan o büyük adımın yalnızca bir yönetim biçiminin değil, aynı zamanda esareti reddedip kendi kaderini tayin eden bir milletin varoluş iradesinin simgesi olduğunu belirten Gider, cumhuriyetin Çanakkale'de sergilenen destansı direnişin, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Ankara'da vücut bulan kararlılığın taçlanmış hali olduğunu dile getirdi.

Bu yönüyle cumhuriyetin, geçmişten geleceğe uzanan bir emanet değil, yaşayan bir iddia olduğunu aktaran Gider, şunları kaydetti:

"O iddianın adı, bağımsızlık, milli irade ve büyük Türkiye'dir. Bugün cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adım atarken, güçlü bir devletin, onurlu bir milletin ve köklü bir tarih bilincinin mirasçıları olarak daha büyük hedeflere yürüyoruz. Her alanda üretimi, kalkınmayı, adaleti ve milli birliği esas alan bu yürüyüş, milletimizin yüzyıllar boyu sürecek kararlılığının ifadesidir.

Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 110 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' diyen neslin torunları olarak, aynı inanç ve azimle bir kez daha vurguluyoruz; cumhuriyetimiz, ilelebet payidar kalacaktır."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
