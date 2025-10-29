Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Kütahya ve Çanakkale'de Coşkulu Fener Alayı

Güncelleme:
Kütahya ve Çanakkale'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Her iki şehirde de protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Etkinlik Kütahya'da bir konser ile sona erdi.

Kütahya ve Çanakkale'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen Resul Dindar konseri ile sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dönümü dolayısıyla yapılan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşale taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde marşlar söyledi.

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Baro Başkanı Ardahan Dikme, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum ve daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
