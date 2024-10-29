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Bulutlara yansıyan ay-yıldız silueti görenleri duygulandırdı

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Ordu'da gündoğumu sırasında çekim yapan vatandaşın kadrajına bulutların arasındaki ay-yıldız silueti yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gün doğumunu çekmek isteyen bir kişi, bulutlara yansıyan ay yıldız siluetini kayda aldı.

Fatsa ilçesinde yaşayan Mehmet Argın (30), 28 Ekim tarihi sabah saatlerinde gündoğumu eşliğinde oluşan manzarayı çekmek için sahile indi. Güneşin doğuşunu kayda alan ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Argın, gelen yoğun mesajlar üzerine videoya yeniden baktığında, bulutların arasında ay-yıldız siluetini olduğunu fark etti.

"VİDEOYU ÇEKERKEN FARKINDA DEĞİLDİM"

Mehmet Argın, ay-yıldız siluetini gelen mesajların ardından fark ettiğini belirterek, "Sabaha karşı Fatsa Öğretmenevi'nden güneşin doğuşunu gördüm, gökyüzünde bir kızıllık vardı. Dron ile video almak istedim ve sahile geldim. İlk önce cep telefonu ile kısa bir video çektim ve güneşin doğuşu diye paylaştım. O esnada farkında değildim, güneşin üzerinde bulutlarda ay-yıldız silueti varmış. Çekerken anlamadım, sonradan gelen mesajlar üzerine anladım. Fark edince benim de tuhafıma gitti" diye konuştu.

Bulutlara yansıyan ay-yıldız silueti görenleri duygulandırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY - Güncel

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