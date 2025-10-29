Haberler

Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü, klasik araba geçidi, vals gösterisi ve bando gösterileriyle yoğun katılımla kutlandı. Etkinliklerde vatandaşlar milli duygularını dile getirerek coşkulu anlar yaşadı.

CUMHURİYET'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü Bağdat Caddesi'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren kutlamada vals gösterisi, Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu, Kriton Curi Gönüllü Korosu, klasik araba geçişi, motosiklet geçişi ve bando gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Klasik araba geçidi ile başlayan etkinlik vals gösterisi, Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu, Kriton Curi Gönüllü Korosu, motosiklet geçidi ve bando gösterisiyle devam etti. Gün boyu süren etkinliklere vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlandı.

'KIZIMIN ATATÜRK'Ü SEVMESİ BENİM İÇİN DÜNYADAKİ HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ'

Etkinliğe katılan Tuğçe Göksu Yılmaz 29 Ekim'i anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yılmaz, "Çok coşkulu buraya bu yüzden geldik. Avrupa Yakasında yaşıyoruz normalde, coşkuyla kutlamak istiyoruz. Cumhuriyete her geçen gün şükran duyuyoruz, çocuğumuzu da öyle büyütmek istiyoruz. Her şey küçük yaşta başlıyor aslında bu işler sonradan olabilecek işler değil bence. O yüzden sadece burada bulunması bayrağın ne kadar önemli olduğunu bilmesi görmesi Atatürk'ü sevmesi benim için dünyadaki her şeyden daha önemli. Daha dört yaşında Beril ama şu anda bütün o marşları böyle yürekten söylüyor" şeklinde konuştu.

'BUGÜN BİZİM İÇİN EN COŞKULU GÜN'

Etkinliğe katılan Aslı Nur Ören Leblebici, "Bugün bizim için en coşkulu, en güzel, en mutlu gün, en kutlu gün. Özellikle bir kadın olarak bugün rahatça sokaklarda gezebiliyorsak, hepimiz kariyer sahibi olabiliyorsak, okuyabiliyorsak bu bayramı rahatça kutlayabiliyorsak bunlar Atamızın sayesinde çok mutluyuz. En güzel günümüz hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

'BU RUHU YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Etkinliğe katılanlardan Nilüfer İnan, "Coşkulu geçiyor bizim burasının dokusuna uygun olarak her zaman çok severek kutluyoruz, gurur duyuyoruz. Biz kendimiz burada bu ruhu yaşamaya çalışıyoruz aslında sonuçta her gün buralardayız ama bu gün gelmek daha anlamlı oluyor" diye konuştu.

'ÜLKECE TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BELLİ EDİYORUZ'

Kutlamalara katılan Rüya Yurttürk ise, "Etkinlikler çok güzel akşama kadar burada olacağız arkadaşlarımızla, çok mutluyum çünkü her yeni yıl o kadar güzel geçiyor ki gerçekten Türklüğümüzü belli ediyoruz ülkece. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi

'MİLLİ DUYGULARI SEVİYORUM'

Etkinlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Beren Bakıcı ise, "Etkinlikleri beğendim bence gayet güzellerdi. Cumhuriyet ile alakalı şeyleri seviyorum, milli duyguları seviyorum bunları kutlamayı çok seviyorum. Okulumda da bu tarz etkinlikler oluyor. Onlara katılmaya da çok hevesliyim, hevesli bir şekilde katılıyorum. Bugün çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.