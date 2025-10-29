Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

CUMHURİYET'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü Bağdat Caddesi'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren kutlamada vals gösterisi, Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu, Kriton Curi Gönüllü Korosu, klasik araba geçişi, motosiklet geçişi ve bando gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Klasik araba geçidi ile başlayan etkinlik vals gösterisi, Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu, Kriton Curi Gönüllü Korosu, motosiklet geçidi ve bando gösterisiyle devam etti. Gün boyu süren etkinliklere vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlandı.

'KIZIMIN ATATÜRK'Ü SEVMESİ BENİM İÇİN DÜNYADAKİ HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ'

Etkinliğe katılan Tuğçe Göksu Yılmaz 29 Ekim'i anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yılmaz, "Çok coşkulu buraya bu yüzden geldik. Avrupa Yakasında yaşıyoruz normalde, coşkuyla kutlamak istiyoruz. Cumhuriyete her geçen gün şükran duyuyoruz, çocuğumuzu da öyle büyütmek istiyoruz. Her şey küçük yaşta başlıyor aslında bu işler sonradan olabilecek işler değil bence. O yüzden sadece burada bulunması bayrağın ne kadar önemli olduğunu bilmesi görmesi Atatürk'ü sevmesi benim için dünyadaki her şeyden daha önemli. Daha dört yaşında Beril ama şu anda bütün o marşları böyle yürekten söylüyor" şeklinde konuştu.

'BUGÜN BİZİM İÇİN EN COŞKULU GÜN'

Etkinliğe katılan Aslı Nur Ören Leblebici, "Bugün bizim için en coşkulu, en güzel, en mutlu gün, en kutlu gün. Özellikle bir kadın olarak bugün rahatça sokaklarda gezebiliyorsak, hepimiz kariyer sahibi olabiliyorsak, okuyabiliyorsak bu bayramı rahatça kutlayabiliyorsak bunlar Atamızın sayesinde çok mutluyuz. En güzel günümüz hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

'BU RUHU YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Etkinliğe katılanlardan Nilüfer İnan, "Coşkulu geçiyor bizim burasının dokusuna uygun olarak her zaman çok severek kutluyoruz, gurur duyuyoruz. Biz kendimiz burada bu ruhu yaşamaya çalışıyoruz aslında sonuçta her gün buralardayız ama bu gün gelmek daha anlamlı oluyor" diye konuştu.

'ÜLKECE TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BELLİ EDİYORUZ'

Kutlamalara katılan Rüya Yurttürk ise, "Etkinlikler çok güzel akşama kadar burada olacağız arkadaşlarımızla, çok mutluyum çünkü her yeni yıl o kadar güzel geçiyor ki gerçekten Türklüğümüzü belli ediyoruz ülkece. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi

'MİLLİ DUYGULARI SEVİYORUM'

Etkinlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Beren Bakıcı ise, "Etkinlikleri beğendim bence gayet güzellerdi. Cumhuriyet ile alakalı şeyleri seviyorum, milli duyguları seviyorum bunları kutlamayı çok seviyorum. Okulumda da bu tarz etkinlikler oluyor. Onlara katılmaya da çok hevesliyim, hevesli bir şekilde katılıyorum. Bugün çok mutlu oldum" dedi.