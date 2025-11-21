Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın Yıl Dönümü Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) 200'üncü, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının (İZDSO) ise 50'nci kuruluş yıl dönümü, başkentte düzenlenen özel konserle kutlandı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde, ulusal besteciliğin öncüsü Bedrich Smetana'nın "The Moldau", Gustav Mahler'in "Bir Gezginin Şarkıları" ve Richard Strauss'un "Böyle Buyurdu Zerdüşt" eserleri beğeniye sunuldu.

Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönettiği ortak konserde, solist olarak bariton Kartal Karagedik sahne aldı.