Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Açılış Konseri Verdi
Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cemi'i Can Deliorman yönetiminde açılış konseri gerçekleştirdi. Konserde, Karl Jenkins'in 'Symphonic Adiemus' eseri seslendirildi.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) açılış konseri verdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılan konserde, Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki orkestraya, Burak Onur Erdem'in yönettiği Ankara Devlet Çoksesli Korosu eşlik etti.

Festivalin ilk gününde dinleyiciye sunulan konserde, Karl Jenkins'in dünyaca ünlü eseri "Symphonic Adiemus" seslendirildi.

Koro ve orkestra uyumuyla sahneye taşınan eserle, klasik müzik ile çağdaş ezgilerin birleşimi yansıtılarak dinleyicilere farklı bir müzikal deneyim sunuldu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
