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İletişim Başkanı Duran'dan eski Katar Emiri için taziye mesajı Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Katar'ın kalkınmasına, bölgesel istikrarın güçlenmesine ve Türkiye-Katar arasındaki köklü dostluk ile kardeşlik bağlarının pekişmesine önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet adamıydı. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet; başta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani olmak üzere, ailesine, dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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