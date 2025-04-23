Cumhurbaşkanlığı'ndan Deprem Uyarısı: Önce Güvenliğiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, depreme ilişkin, "Önce kendi emniyetinizden emin olun. Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin." uyarısında bulundu.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrasında vatandaşların önce kendi emniyetinden emin olması, sonra çevrede yardım edebilecek kimsenin olup olmadığını kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

Depremlerden sonra çıkan yangınların oldukça sık görülen ikincil afetler olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın."

Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremlerin olacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."