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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan Etkileyici Gösteri

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan Etkileyici Gösteri
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri ve Tarihi Saygı Bölük Komutanlığı, 97 Mehmetçik ile gerçekleştirdiği gösterilerle Türk askerinin silaha hakimiyetini ve disiplinini gözler önüne seriyor.

Dünyanın sayılı birliklerinden olan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri ve Tarihi Saygı Bölük Komutanlığı bünyesindeki 97 Mehmetçik, sıkı eğitimlerle hazırlandığı gösterilerde Türk askerinin silaha hakimiyetini de gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde teşkil edilen Tüfekli Gösteri ve Tarihi Saygı Bölük Komutanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına mensup ve emsalleri arasından özenle seçilen Mehmetçiklerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenlerde ve ulusal bayramlarda görev alan Tüfekli Gösteri Bölüğü, Türk askerinin tüfeğe hakimiyetini tüm dünyaya gösteren koreografiler ile gösteriler hazırlıyor.

Gösteriler 97 Mehmetçik ile yapılıyor

AA ekibinin çalışmalarını görüntülediği Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan bölük, dünyadaki sayılı birlikler arasında yer alıyor, gösterilerini 97 Mehmetçik ile gerçekleştiriyor.

Türk askerinin imkansızı başaracak güç ve donanıma sahip olduğunu göstermek amacıyla sürekli eğitimlerden geçen Mehmetçik, fiziki eğitimin yanı sıra psikolojik dayanıklılık testlerine de tabi tutuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından hazırlanan ezgilerle senkron halinde tüfeklerini kullanarak gösterilerini gerçekleştiren askerler adeta tek vücut halinde hareket ediyor.

Ağırlığı 4 kilogram olan tüfekleri yaklaşık 3 metre yüksekliğe fırlatarak tekrar alıp hareketlerine devam eden bölük, hem sabit durarak hem de uygun adım yürüyerek "tüfekli" gösterilerini gerçekleştirebiliyor.

Kullandığı silahlar, ergonomik yapısı göz önüne alınarak özel olarak tasarlanan bölük, büyük bir dikkat ve yoğun eğitim gerektiren gösterilerini gerçekleştirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek disiplinini ve muhafız ruhunu yansıtmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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