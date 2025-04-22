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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 'Yapılmaması Gerekenler' Animasyonu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 'Yapılmaması Gerekenler' Animasyonu
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kütüphanede yapılmaması gereken davranışları eğlenceli bir animasyonla anlattı. Videoda yüksek sesle konuşmanın, cep telefonuyla bağırmanın ve sıcak içeceklerle dolaşmanın kütüphane kurallarıyla çeliştiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesince, kütüphanede yapılmaması gerekenlere ilişkin animasyon paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kütüphanede yapılmaması gereken her şeyin eğlenceli özeti bu videoda. Gül, beğen, paylaş, ama yapma." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kütüphanede yapılmaması gerekenlerin anlatıldığı yapay zeka desteğiyle hazırlanan animasyon da yer aldı.

Söz konusu animasyonda, "Kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulmaması, cep telefonu ile bağırarak konuşulmaması, kütüphanede sıcak içecekle dolaşılmaması, dinlenme alanlarında sessizliğe dikkat edilmesi" gerektiğine ilişkin uyarılara yer verildi.

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Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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