Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Taşacak Bu Deniz" dizisi imza günü etkinliği, "Esme" karakterini canlandıran Deniz Baysal, "Eleni" karakterini canlandıran Ava Yaman, "İso" karakterini canlandıran Erdem Şanlı, "Fadime" karakterini canlandıran Zeynep Atılgan ve "Şirin" karakterini canlandıran Gamze Süner Atay'ın katılımıyla gerçekleşti.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.