Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Kabine üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında "11 şehir küllerinden doğarken, yeni evlerde umutlar yeşerirken, yüzler yeniden gülerken, her tuğlada, her sokakta, her yuvada işçi kardeşlerimizin alın teri var. Ülkemizin 81 ilinde çalışan, üreten, emeğiyle bu toprakları güzelleştiren tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, emeğiyle ve alın teriyle hayatını kazanan, Türkiye'nin kalkınma mücadelesinin en ön safında yer alan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçi ve emekçileri, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda üretim gücünün asli unsuru olarak gördüklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Her bir çalışanımızın hak ve hukukunu korumayı, çalışma hayatını daha adil ve güvenli hale getirmeyi en öncelikli sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, emeğin hakkını ve hukukunu gözeten güçlü bir adalet anlayışıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sunan her bir emekçimize şükranlarımı sunuyor, tüm işçi kardeşlerimize sağlık, huzur ve bereket dolu bir çalışma hayatı diliyorum."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 1 Mayıs'ın alın terinin kıymetini bilen, emeği kutsal gören bir inancın mensupları olarak kendilerine büyük bir sorumluluğu hatırlattığını dile getirerek, "Peygamber Efendimizin 'İşçinin ücretini, alın teri kurumadan veriniz.' emri, çalışma hayatında adaletin, hakkaniyetin ve merhametin temel ölçüsüdür. Bizler, emeği yücelten, helal kazancı esas alan, kul hakkını gözetmeyi imanın bir gereği sayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, emeğin değer gördüğü, hakkın teslim edildiği, huzur ve kardeşliğin güçlendiği bir iklime vesile olmasını temenni ediyorum." paylaşımını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise emeğini değere, üretimini berekete dönüştüren herkesin Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, yarınların en sağlam dayanağı olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin dört bir yanında özveriyle çalışan sosyal hizmet ağımızın kıymetli üyeleri başta olmak üzere, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Sabahın ilk ışığında yola çıkanın da gün boyu ayakta kalanının da akşam evine yorgun dönenin de ortaya koyduğu emek bu ülkeyi ayakta tutan en güçlü dayanaktır. Hakkın teslim edildiği, dayanışmanın güçlendiği ve emeğin karşılık bulduğu bir çalışma hayatı hepimizin ortak sorumluluğudur. Herkesin kendini güvende hissederek geleceğe umutla bakabildiği bir Türkiye için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Alın teriyle hayatı omuzlayan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise paylaşımında, "Büyük sağlık ailemizin kıymetli mensupları başta olmak üzere özveriyle çalışan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Türkiye'nin gelişimine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.