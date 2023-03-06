Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde deprem ve seçim var

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde 11 ili etkileyen deprem ve o bölgede inşa edilecek olan kalıcı konutlar olacak. Kabine'de ayrıca yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri de ele alınacak.

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündem maddesi ise Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler olacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KALICI KONUTLAR GÖRÜŞÜLECEK

11 ilimizi etkileyen deprem ve sonrasında yaşananlar ele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum Kabine'de masaya yatırılacak. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ YAPILACAK

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Seçim tarihini netleştirecek adımın da bu toplantıda istişare edilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.