Kabine bugün AFAD merkezinde toplanıyor! Gündemde deprem ve alınacak tedbirler var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez binasında toplanacak. Toplantının gündeminde depremde son durum ve alınacak olan tedbirler yer alacak.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.

GÜNDEMDE SADECE DEPREM VAR

Saat 15.00'te başlayacak olan toplantıya deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak. Toplantının gündeminde ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler olacak. Kabine, depremdeki son durumu ve alınacak tedbirleri görüşecek.

OKTAY DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Kabine'nin toplanacağını belirtmiş ve "Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler" demişti.