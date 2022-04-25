Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna yanıt - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna yanıt

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, bir vatandaş tarafından yöneltilen "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna yanıt verdi. CİMER'in yanıtında, "Lozan'da gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, vatandaştan gelen sorulara kısa süre içerisinde yanıt verdi. Cimer'e son olarak bir vatandaş tarafından yöneltilen Lozan Barış Anlaşması sorusu ise sosyal medyada gündeme oturdu.

"LOZAN'DA GİZLİ MADDE VAR MI?"

Buna göre Cimer'e, Lozan Barış Antlaşması'nda gizli madde olup olmadığı soruldu. Bir vatandaşın, Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye'nin maden çıkarmasına engel olan bir madde olup olmadığına ilişkin sorusuna CİMER Hukuk Müşavirliği'nden şu yanıt verildi:

"MADEN ÇIKARMAMIZA ENGEL YOKTUR"

"Sayın B. S. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CIMER)' ne 20.03.2022 tarihinde yapmış olduğunuz 2201301208 sayılı başvurunuz incelenmiştir. Lozan Barış Antlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Anlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Antlaşmalar linkinden ulaşılabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim."

İşte CİMER'in cevabı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden 'Lozan'da gizli madde var mı?' sorusuna yanıt

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Atatürk, Lozan, CİMER, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Vatandaş:

Sanki antlaşmayı kendileri yapmış gibi "gizli madde var" diyenler konuşun bakalım:))) Gizli ise siz nereden öğrenmiştiniz:)

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Hakan Soyadi:

2023 de yer altı kaynaklarımızı çıkartacağızcılar buradamı :)

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