Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, yeni web sayfasıyla erişime açıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kullanıcı dostu yeni web sayfasını okurların erişimine açtı. Yeni sayfada kamuoyuna yönelik doğru ve güncel bilgiye ulaşma imkanı sağlanıyor.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, okur odaklı ve kullanıcı dostu yeni web sayfasıyla erişime açılmıştır. Kamuoyunun doğru, tarafsız ve güncel bilgiye ulaşmasını amaçlayan tüm yayınlara dijital ortamda ve ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Yayınlara, "yayinlar.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
