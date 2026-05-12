İletişim Başkanlığı, yayın arşivini "blokzincir" teknolojisiyle koruma altına aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 130 adet resmi yayını IPFS protokolü ile merkeziyetsiz olarak depoladı ve özgünlüklerini Ethereum blokzincirinde doğruladı. Bu adım, Türkiye'nin blokzincir teknolojisi ile arşiv koruma konusunda öncüsü oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumsal yayın arşivini merkeziyetsiz dijital depolama teknolojisiyle güvence altına alma sürecinin tamamlandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, strateji, diplomasi, iletişim, tarih ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda hazırlanmış 130 adet resmi yayın, kurumun iç kaynakları kullanılarak IPFS (InterPlanetary File System) protokolü aracılığıyla Pinata altyapısında kalıcı olarak depolandı.

Söz konusu depolamaya ilişkin kriptografik kanıt ise Ethereum blokzincirinde kayıt altına alındı.

Ethereum ağında konuşlandırılan akıllı sözleşme sayesinde her yayının özgünlüğü bağımsız olarak doğrulanabiliyor. Herhangi bir yayının orijinal olup olmadığı, bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın blokzincir üzerinden şeffaf biçimde sorgulanabiliyor, böylece arşivin bütünlüğü ve güvenilirliği kalıcı olarak tesis ediliyor.

Bu uygulama kapsamında İletişim Başkanlığı, yayın arşivini blokzincir teknolojisiyle koruma altına alan Türkiye'nin ilk kamu kurumu olma niteliği kazandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
