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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi...

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Filistin Türkiye İsrail Güncel Haberler

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