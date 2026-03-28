İletişim Başkanı Duran, Mozambik Devlet İdaresi ve Kamu Hizmetleri Bakanı Jose Impissa ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamındaki temasları çerçevesinde, Mozambik Devlet İdaresi ve Kamu Hizmetleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Inocencio Florentino Jose Impissa ile bir araya geldi.

Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, kamu iletişimi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı bilgilendirme süreçlerinin geliştirilmesi konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen iletişim yaklaşımı doğrultusunda, farklı coğrafyalarla kurduğumuz işbirliklerinin küresel ölçekte daha etkin ve kapsayıcı bir iletişim zemini oluşturduğunu bir kez daha görmekten memnuniyet duydum. Bu verimli görüşmenin, iki ülke arasında iletişim ve kamu yönetimi alanında yeni işbirliği imkanlarını beraberinde getireceğine inanıyorum."

