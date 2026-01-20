Haberler

İletişim Başkanı Duran: Suriye'deki gelişmelere yönelik provokatif girişimleri inceliyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki gelişmelere yönelik dezenformasyon faaliyetlerini inceleyerek, bu tür girişimlere karşı hukuki süreçleri başlatacaklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz. Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktırö dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz. Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'de toplayacak

Suriye'de ateşkes sonrası Dem Parti'den yeni hamle
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler

Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler! Polis müdahale etti
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor

Kardeşi, yeni hastalığı "Vaktimiz daralıyor" diyerek duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı