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Duran'dan YKS 2026 yerleştirme sonuçları açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, üniversite kazanan öğrencileri tebrik etti ve tüm gençlere başarılı bir gelecek temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının kıymetli öğrencilerimiz, fedakar aileleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üniversite hayaline kavuşan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, tüm gençlerimize başarı dolu ve gönüllerince bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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