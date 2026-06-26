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İletişim Başkanı Duran, karne alan öğrencileri tebrik etti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne alan tüm öğrencileri kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayarak karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti.

Duran, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın yetişmesinde büyük emek ve fedakarlık gösteren kıymetli öğretmenlerimize ve her zaman onların yanında olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, verimli ve neşe dolu bir tatil geçirmelerini, yeni eğitim öğretim yılına dinlenmiş ve daha güçlü bir şekilde başlamalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
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