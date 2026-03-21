İletişim Başkanı Duran, Nevruz Bayramı'nı kutladı
Burhanettin Duran, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, nevruzun barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi. Duran, bu günün birlik ve beraberliği güçlendiren bir buluşma noktası olduğunu belirtti.
Duran, NSosyal'deki paylaşımında, nevruzun baharın gelişiyle birlikte hem doğanın hem de gönüllerin yeniden canlandığı bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan gönül ve kültür coğrafyamızda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik duygularını derinleştiren anlamlı bir buluşma noktasıdır. 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyor, nevruzun tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan