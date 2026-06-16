Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan hicri yılbaşı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hicri yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu müstesna zamanların mazlum coğrafyalara huzur ve umut getirmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların hicri yılbaşını tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hicri yılbaşının; aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Maneviyatın güçlendiği, birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu müstesna zamanların mazlum coğrafyalara huzur ve umut getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

G7'ye damga vuran tokalaşma: Trump Fransız First Lady'nin elini bırakamadı

Yine yaptı yapacağını: G7'ye damga vuran tokalaşma
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Camiye gelenlere kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Rusya'nın ardından ABD'de de bombardıman uçağı düştü

Rusya'nın ardından bir şok da ABD'de yaşandı
Silivri Adliyesi'nin bahçesi bir anda savaş alanına döndü

Adliye bahçesinde kıyamet koptu! Çevik kuvvet zor ayırdı

Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı

Denize gelenler, kahreden manzarayla karşılaştı
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş