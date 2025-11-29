Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Filistin halkının mücadelesi, bir umut meşalesidir. Bu meşale, özgürlüğe, onura ve barışa giden yolun ışığıdır. Türkiye, bu yolculukta Filistinli kardeşlerinin elini hiçbir zaman bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün, mazlumun sesi olmanın, adaletin yanında durmanın ve insanlığın ortak vicdanına sahip çıkmanın adı olduğunu belirten Duran, Filistin topraklarında yıllardır süren işgal ve zulmün, sadece bir halkın değil, insanlığın da sınavı olduğunu bildirdi.

Tüm baskılara rağmen onuruyla direnen, inancını ve umudunu koruyan Filistinlilerin, adaletin, direnişin ve insanlık onurunun simgesi haline geldiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin meselesini yalnızca bir bölgesel sorun olarak değil, insanlığın ortak vicdan meselesi olarak görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, her fırsatta dünyanın gözü önünde yaşanan adaletsizliğe karşı en gür sesi yükseltmiş; 'Dünya beşten büyüktür' diyerek, Filistin halkının sesi olmayan uluslararası sistemin çifte standardına meydan okumuştur. Türkiye, hem insani yardımlar hem de diplomatik girişimlerle Filistin'in yanında olmayı sürdürüyor."

Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te yaşayanların en temel haklarının korunması, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Duran, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki, zulüm sonsuza kadar hüküm süremez; adalet mutlaka tecelli eder. Filistin halkının mücadelesi, bir umut meşalesidir. Bu meşale, özgürlüğe, onura ve barışa giden yolun ışığıdır. Türkiye, bu yolculukta Filistinli kardeşlerinin elini hiçbir zaman bırakmayacaktır. Bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar, Türkiye, Filistin davasının en güçlü savunucusu olmaya devam edecektir. Filistin'in yarını özgür, Kudüs'ün geleceği aydınlık olacaktır."