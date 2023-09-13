Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü gurur ve minnetle andıklarını belirtti.

Zorluklara meydan okuyarak kazanılan bu zaferin milletin bağımsızlık sevdasının ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını vurgulayan Altun, "Sakarya Zaferi'nin 102. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu ülkeyi vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.