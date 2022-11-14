Fahrettin Altun'dan terör destekçisi ülkelere: Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili, "Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından Fahrettin Altun, teröre destek veren ülkelere sert tepki gösterdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, terörün çirkin yüzünün bir kez daha İstanbul'da görüldüğünü belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Fahrettin Altun, saldırının arkasındaki gerçek faillerin bulunacağından ve onlara ağır bedeller ödetileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı.
Altun, "Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar!" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin geçmişte de benzer badireler yaşadığını ve her seferinde bunlara karşı koyduğunu anlatan Altun, "Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz.
Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler. Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür" açıklamalarında bulundu.