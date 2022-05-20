İsveç Dışişleri Bakanı'nın PKK açıklamasına Fahrettin Altun'dan sert yanıt: Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç Dışişleri Bakanı'nın PKK açıklamasına Fahrettin Altun'dan sert yanıt: Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre destek vermelerinden dolayı NATO üyesi olmalarına karşı çıktığı İsveç'ten yeni bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti. Bu açıklamaya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için yaptıkları başvurunun yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin teröre destek vermesinden dolayı oylamada "hayır" oyu kullanılacağını açıklayıp bu duruma sert tepki göstermişti.

İSVEÇ'TEN PKK AÇIKLAMASI

Bu açıklamanın ardından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti. Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi. Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti. Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.

"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Bu açıklamaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye yanıt verdiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz. İsveç, PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmuyor. İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah veriyor. Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu örgüte para vermiştir. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır."

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Fahrettin Altun, Türkiye, İsveç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Dr.Kimbel:

Bu kadar yalan duymamıştım pinokyo ya benzemiş kadın daha dün pkk sokaklarda bayrak sallıyordu nasıl listeye aldınız sizde Nato ortağımız olacaksınız

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:

Bravo. hükümetimizin yanındayız. ekonomik sıkıntı sorun bir gün geçer ama bu sorunlar yıllardır bitmedi. Layıkı ile mücadele eden bir hükümetimiz var. Destekliyorum.

Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title