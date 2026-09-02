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Sağlık Çalışanları ve Yerli Üretim İçin Hukuk Politikaları Toplantısı

Sağlık Çalışanları ve Yerli Üretim İçin Hukuk Politikaları Toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla toplandı. Toplantıda sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve yerli ilaç, aşı ile tıbbi teknolojilerin hukuki güvence altına alınması konuları ele alındı. Bakan Memişoğlu, 'Üreten Sağlık' vizyonu ve 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefi doğrultusunda ortak akılla politika geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum'un başkanlığında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu'nun katılımıyla toplandı. Toplantıda sağlık çalışanlarının hakları ile yerli ilaç, aşı ve tıbbi teknolojilerin hukuki güvence altına alınmasına yönelik başlıklar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı, Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr.Kemal Memişoğlu ve Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve beraberlerindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi" denildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanı merkeze alan sağlık sisteminin hukuk çerçevesinde güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Memişoğlu, toplantıda sağlık çalışanlarının haklarını koruyacak adımların yanı sıra "Üreten Sağlık" vizyonu kapsamında yerli ilaç, aşı ve tıbbi teknolojilerin hukuki güvence altına alınmasının istişare edildiğini ifade etti.

Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda ortak akılla politika geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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