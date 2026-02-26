Haberler

DMM, Hakkari'de yaşayan bir ailenin "vatansız bırakıldığı" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DMM, Hakkari'de bir ailenin vatansız bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı ve konuyla ilgili resmi başvuru yapılmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hakkari'de yaşayan bir ailenin "vatansız bırakıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddiaya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili kişilerin Türk vatandaşlığına ilişkin resmi herhangi bir başvuruları olmadığından, vatandaşlık konusunda bir süreç işletilmemiştir. Sadece vatansız kişi statüsüne dair başvuruları olmuş ve sonuçlandırılmıştır. Böylece Türkiye'de yasal bir statü kapsamına erişmişlerdir. Vatandaşlığa ilişkin başvuru ve diğer hususlar için de kendilerine bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyunun dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı

Alev alev yanan aracı, en olmadık şeyle söndürmeye çalıştı