Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
Hastane önünde feci kaza! Tanınmış turizmci hayatını kaybetti

Tanınmış turizmcinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı
Fon Kanunu yürürlüğe girdi

TBMM'de kabul edilen fon kanununda yeni gelişme
Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda

Nefesler tutuldu! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta