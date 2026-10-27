Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında şunları kaydetti:
"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
Kaynak: AA