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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Yeni Parti Milletvekili Özlale'nin fon iddiaları) Her iki bakanımız da çok açık ve net şekilde gerekli cevabı verdiler"

Kaynak: AA