Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın katılımlarıyla, Büyükelçilerle İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
16.Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımlarıyla, Büyükelçilerle İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel