Cevdet Yılmaz, Uganda Başbakanı ve Türk Toplumu Temsilcileri ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ve Türk Toplumu Temsilcileri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Uganda'ya gitti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Entebbe Uluslararası Havalimanı'nda, Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ve diğer yetkililer karşıladı. Entebbe Havalimanı'nda Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ile bir görüşme gerçekleştiren Yılmaz, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde Türk toplumu temsilcileriyle buluştu. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 yılındaki Uganda ziyareti sonrasında, iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir gelişmenin görüldüğünü belirtti. Yılmaz, iş dünyasının, özellikle altyapı inşaatı konusunda önemli projeler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Son dönemde de önemli haberler alıyoruz. İnşallah bunlar da gerçekleşir. İki ülke arasındaki ticaret zeminini güçlendireceğiz. Dışişleri Bakanlığımız, yatırımların karşılıklı desteklenmesi, kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşmaları inşallah sonuçlandıracak" diye konuştu.

'ASIL İŞİ YAPACAK OLAN, İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK OLAN SİZLERSİNİZ'

Üst düzey karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha hızlı bir şekilde gelişeceğini kaydeden Yılmaz, "Burada asıl görev tabii iş dünyamıza düşüyor. Bizim devlet, hükümet olarak görevimiz uygun ortamı sağlamak, anlaşmalarla, siyasi ilişkilerle uygun bir atmosfer oluşturmak. Fakat asıl işi yapacak olan, ilişkileri geliştirecek olan sizlersiniz" dedi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Uganda'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının soru ve taleplerini de dinleyen Yılmaz, yarın Kampala'da düzenlenen ve iki gün sürecek Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19'uncu Zirvesi'nin açılış töreninde Türkiye'yi temsil edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarına özel konuk olarak hitap edecek, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin yanı sıra zirveye katılan bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.