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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız."

Kaynak: AA
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