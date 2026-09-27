Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız."
Kaynak: AA