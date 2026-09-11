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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin öneri ve taleplerini dinleyen Yılmaz, kentte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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