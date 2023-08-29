Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Pil Hücresi Fabrikası açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, halihazırda desteklenen projeler sonuçlandığında Türkiye'nin cari açığının 7 milyar dolar düşmesinin beklendiğini bildirerek, "İşte biz bunları devam ettirdikçe, yeni yeni projelerle bu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, halihazırda desteklenen projeler sonuçlandığında Türkiye'nin cari açığının 7 milyar dolar düşmesinin beklendiğini bildirerek, "İşte biz bunları devam ettirdikçe, yeni yeni projelerle bu havuzu güçlendirdikçe cari açık sorununu da çok farklı bir yere taşımış olacağız." dedi.

Yılmaz, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Pil Hücresi Fabrikası açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını belirterek, ölçeğinin yanı sıra nitelikli bir yatırım olan tesisin kamu özel işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Kamunun oluşturduğu vizyon, ortaya koyduğu doğru teşvik politikaları ve enstrümanlar, özel sektörün de cesaret, bilgi, sermaye ve insan gücüyle böyle güzel yatırımların meydana geldiğini anlatan Yılmaz, Avrupa'dan Çin'e kadar bölgedeki ilk ve tek özel sektör lityum demir fosfat bazlı pil hücresi üretim tesisinin açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin iddialı hedeflerinin olduğuna işaret ederek, "Sıradan bir ülke değiliz, tarihte sıradan bir ülke olmadık. Gelecekte de böyle olmayacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakmış durumdayız. Bu yüz yıllık birikimi, kazanımları koruyarak ve bunların zemininde ikinci bir yüzyıla giriyoruz. Biz buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu yüzyıl herhangi bir partinin, kesimin, kişinin yüzyılı değil, 86 milyon bütün milletimizin yüzyılıdır ve her birimizin katkısıyla şekillenecek, ortaya çıkacak, vücut bulacak bir yüzyıldır." ifadelerini kullandı.

Bu yüzyılın en önemli unsurlarından birinin güçlü bir ekonomik ve teknolojik yapı inşa etmek olduğunun altını çizen Yılmaz, çok üretmenin yanı sıra katma değeri yüksek üretim oluşturmanın ve bilgi, teknoloji tabanlı bir ekonomi inşa etmenin çok daha kıymetli olduğunu söyledi.

Yılmaz, katma değeri yüksek üretimin esasının nitelikli, girişimci, bilgili ve yenilikçi insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda bu kritik teknolojilerle nitelikli girişimci, yenilikçi insan gücümüzün bizleri Türkiye Yüzyılı'nda, uluslararası alanda çok daha üst seviyelere çıkaracağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Çok başarılı bir model ortaya koymuş durumdayız"

Türkiye'nin tarihten bu yana en önemli kısıtının cari açık olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunu çözmenin yolu da ortada. Kritik alanlarda, enerji başta olmak üzere dışa bağımlılığımızı azaltmamız, yerli ve milli üretimi arttırmamız gerekiyor. Başka türlü cari açığı, sürdürülebilir kalkınmanın önünde bir engel olmaktan çıkaramayız. Bu kısıtı ortadan kaldırmak için mutlaka ve mutlaka daha önce ithal ettiğimiz birtakım ürünleri içeride üretmemiz, ithalatı azaltmamız, diğer yandan da bu üretimi yine ihraç etmemiz, dış dünyaya satmamız gerekiyor.

Şu anda hazırlamakta olduğumuz ve yakın bir tarihte toplumla paylaşacağımız Orta Vadeli Programımızın (OVP) da en temel hedeflerinden biri bu olacaktır; Türkiye'yi her alanda dışa bağımlılıktan uzaklaştırmak, yerli ve milli üretimi arttırmak, iç tasarruflarımıza dayalı bir şekilde yatırım hamlelerimizi sürdürmek ve Türkiye'yi çok daha müreffeh, dünya ölçeğinde çok daha üst sıralarda bir ülke haline getirmek. Bu çerçevede de çeşitli alanlarda hamleler yapıyoruz. Savunma sanayi bunlardan bir tanesi. Çok başarılı bir model ortaya koymuş durumdayız. Orada da yine kamu-özel işbirliğinin ben kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Sağlık endüstrileri önümüzdeki dönemde yine çok dikkatle bakmamız, hamleler yapmamız gereken bir alan. Enerji de tabii yine çok çok kritik."

Yılmaz, sabah toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın enerjiyle ilgili geniş bir sunum yaptığını ve yol haritasını tartıştıklarını anlatarak, "Önümüzdeki süreçte enerjide değişen şartlara, teknolojilere, yine dünyadaki iklim değişikliği, yeşil mutabakat gibi gelişmelere bağlı olarak çok önemli inisiyatifler almamız gerekiyor." dedi.

"Hedeflerimize Ankara'dan önemli bir destek sunacaktır"

Yılmaz, bu tip teknoloji ve projelerin hayata geçirilmesinde risk ve maliyetlerin yüksek olması sebebiyle kamu desteğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Sadece Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, halihazırda desteklenen projeler sonuçlandığında 7 milyar dolar cari açığımızın düşmesi bekleniyor. İşte biz bunları devam ettirdikçe, yeni yeni projelerle bu havuzu güçlendirdikçe cari açık sorununu da çok farklı bir yere taşımış olacağız. Bugün açtığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Pil Hücresi Fabrikası yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli sanayi yapısı hedeflerimize Ankara'dan önemli bir destek sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın siyaset ve bürokrasinin merkezi olmasının yanı sıra önemli bir ekonomik merkez olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ankara'da üniversiteleri, AR-GE altyapıları, teknoloji merkezleriyle oluşan bu ekosistemin bizim kalkınma, ihracat hedeflerimiz açısından da kıymetini bilmemiz, altını çizmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Tesisin tamamlandığında 600 kişiye istihdam sunacağı bilgisini veren Yılmaz, ekonominin, kalkınmanın, gelişmenin en temel unsurunun ve hedefinin insan olduğunu, tesisin insanların hayatında, refahında bir artışa yol açacağını ve genç mühendisler için uygun çalışma ortamı sağlayacağını söyledi.

Törene, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan da katıldı.

Konuşmanın ardından Aslanhan, Yılmaz'a, Prizmatik Lityum-Demir Fosfat Pil Hücresi hediye etti.

Daha sonra Yılmaz ve beraberindekiler, üretim tesisini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.